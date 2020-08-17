17 августа 2020

Молодые врачи отказались работать в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Клипарт. Курган, медики, фельдшер на вызове, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи, фельдшеры, вызов врача
В Целинный район отказались возвращаться четыре выпускника медвузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинный район (Курганская область) отказались возвращаться выпускники медицинских вузов. Об этом в соцсетях сообщили представители администрации района.

«Четверо студентов-целевиков, завершивших обучение, предпочли вернуть области понесенные за обучение затраты и в район не вернутся», — рассказали в администрации. Выпускники должны были в этом году устроиться на работу в центральную районную больницу.

На момент написания новости, получить комментарий от главврача районной больницы Сергея Вартанова получить не удалось. Он был занят. В областной департамент информационной и внутренней политики, который отвечает за работу с депздравом, был направлен запрос.

Согласно данным на 1 августа, в Целинной центральной районной больнице были открыты вакансии для семи врачей, четырех фельдшеров и двух медсестер. Всего в Курганской области не хватает 284 врачей и 368 фельдшеров, акушеров и медсестер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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