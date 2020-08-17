17 августа 2020

В Курганской области назвали самые востребованные профессии

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего вакансий в регионе предлагают учителям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских образовательных учреждениях не хватает 546 преподавателей. Это самая востребованная профессия в регионе. Такие данные указаны в августовском отчете областного Управления по труду и занятости населения. В прошлом месяце на первом месте по количеству свободных вакансий были врачи.

По данным Управления, в регионе требуются 546 учителей, педагогов и преподавателей, при этом количество безработных специалистов в данной сфере равнялось 101. В прошлом месяце требовалось на 66 меньше учителей. На втором месте по востребованности — водители (370 вакансий при 680 свободных специалистах), на третьем — фельдшеры, акушеры и медсестры (368 вакансий при 46 свободных специалистах).

Профессия врача по количеству свободных вакансий оказалась на пятом месте. В начале августа в больницы требовалось 284 специалиста данной профессии. При этом, свободных специалистов было только двое.

В июле в регионе не хватало 526 врачей. Чтобы привлечь медиков в небольшие населенные пункты, местные власти предложили им выплаты до 1,5 миллиона рублей. Будущим сельским педагогам также предлагают выплаты по программе «Земский учитель».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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