Губернаторов ждет масштабный вызов перед выборами в Госдуму

Вторая волна коронавируса и работа региональных властей в ее условиях может сказаться на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.
«Система здравоохранения в ближайший год столкнется с многими проблемами, которые неизбежно станут вызовом для региональных властей. Особенно их важно преодолеть в контексте грядущих выборов», — заявил он.
К основным вызовам глава ЭИСИ отнес:
- Грядущую вакцинацию от коронавируса. «Это серьезный вызов логистике и доверию к препарату и вакцинации. Тут нужна работа не только медиков, но и знаковых для регионов лиц, в том числе губернаторов», — пояснил Кузнецов;
- Дискриминацию медицинских кадров старше 60 лет. «Люди старше 65 лет, даже старше 60, временно вышли из системы. Особенно это сказалось на медицинских кадрах: такие люди — лучшие преподаватели, они готовят молодых врачей», — уточнил эксперт;
- Коллапс в здравоохранении. «Встают вопросы конверсии неинфекционных коек, восстановления компетенции и квалификации врачей, не работавших с коронавирусом. Также не получили лекарства множество больных, а это приведет к давлению на систему здравоохранения. Играет роль и социальная справедливость — зарплаты у врачей останутся прежними, а нагрузка вырастет», — спрогнозировал руководитель ЭИСИ.
Из-за этих вызовов перед губернаторами стоит задача выстроить отношения с врачами и не подорвать их доверие, продолжает Кузнецов. «Особенно это важно в контексте выборов в Госдуму в 2021 году — властям нужно не допустить срыва доверия врачей к государству», — подвел он итог.
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