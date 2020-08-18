Россияне скопили на руках рекордный объем денег

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На руках у россиян оказалась рекордная для этого месяца сумма в 28,3 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Объем «свободных денег» россиян в июле достиг максимальных для этого месяца показателей с момента ведения статистики. По данным холдинга Romir, по сравнению с июнем, денежная сумма, имеющаяся в распоряжении жителей страны, выросла на 13,7% и составила 28,3 тысячи рублей.

«В июле объем „свободных денег“ в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 28,3 тыс. руб», — сообщили в агентстве. Данный показатель является суммой, оставшейся после покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и прочих статей расходов. В расчет бралась усредненная российская семья.

За год объем свободных денег вырос на 7,2%. По данным холдинга, такой рост связан с тем, что жители страны стали активнее экономить. Помимо этого, многие россияне стремятся нарастить свои сбережения после их сокращения в предыдущие месяцы.

Индекс свободных денег — разница между доходами россиян и затратами по ежемесячным статьям расходов. В расчет идут данные по 220 городам с населением более 10 тысяч человек. Максимальный показатель индекса был достигнут в декабре 2019 года и составил 44,6 тысячи рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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