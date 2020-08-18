Россияне скопили на руках рекордный объем денег

Объем «свободных денег» россиян в июле достиг максимальных для этого месяца показателей с момента ведения статистики. По данным холдинга Romir, по сравнению с июнем, денежная сумма, имеющаяся в распоряжении жителей страны, выросла на 13,7% и составила 28,3 тысячи рублей.
«В июле объем „свободных денег“ в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 28,3 тыс. руб», — сообщили в агентстве. Данный показатель является суммой, оставшейся после покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса, оплаты услуг ЖКХ, транспорта и прочих статей расходов. В расчет бралась усредненная российская семья.
За год объем свободных денег вырос на 7,2%. По данным холдинга, такой рост связан с тем, что жители страны стали активнее экономить. Помимо этого, многие россияне стремятся нарастить свои сбережения после их сокращения в предыдущие месяцы.
Индекс свободных денег — разница между доходами россиян и затратами по ежемесячным статьям расходов. В расчет идут данные по 220 городам с населением более 10 тысяч человек. Максимальный показатель индекса был достигнут в декабре 2019 года и составил 44,6 тысячи рублей.
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