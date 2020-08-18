Сечин пришел на встречу к Путину с подарком. ВИДЕО

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, сечин игорь, портрет
Игорь Сечин подарил главе государства премиальную нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту РФ Владимиру Путину бутылку «премиальной» нефти. Топ-менеджер подчеркнул, что данная нефть обладает уникальными характеристиками.

«Хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения», — заявил Сечин, вручая графин. По его словам, нефть уникальна рекордно малым количеством примесей и, в частности, серы. По этим показателем, данная марка углеводородов относится к премиальному сегменту.

Сечин также добавил, что нефть Западно-Иркинского месторождения является одной из лучших в мире, в том числе лучше ближневосточных марок. «Конечно лучше. Она же наша», — пошутил Путин.

Западно-Иркинское месторождение относится к Ванкорскому кластеру «Роснефти». Располагается оно к северу от Ванкора на полуострове Таймыр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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