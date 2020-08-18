Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту РФ Владимиру Путину бутылку «премиальной» нефти. Топ-менеджер подчеркнул, что данная нефть обладает уникальными характеристиками.
«Хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения», — заявил Сечин, вручая графин. По его словам, нефть уникальна рекордно малым количеством примесей и, в частности, серы. По этим показателем, данная марка углеводородов относится к премиальному сегменту.
Сечин также добавил, что нефть Западно-Иркинского месторождения является одной из лучших в мире, в том числе лучше ближневосточных марок. «Конечно лучше. Она же наша», — пошутил Путин.
Западно-Иркинское месторождение относится к Ванкорскому кластеру «Роснефти». Располагается оно к северу от Ванкора на полуострове Таймыр.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.