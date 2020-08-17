Антона Худякова осудили за наркотики Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Основателя челябинского движения «Трезвые дворы» Антона Худякова приговорили к 11 годам строгого режима за покушение на торговлю наркотиками. Приговор был оглашен в Сосновском районном суде вечером 17 августа. Источники URA.RU рассказали, что после вынесения приговора Худяков впал в буйство.

«Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе райсуда. Гособвинение просил назначить наказание в виде 12 лет строгого режима, но суд учел наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

«Когда Худяков услышал приговор, он впал в буйство, — рассказ URA.RU источник в суде. — Пытался ломать клетку, бесновался, орал. Вызывали дополнительный конвой». В пресс-службе суда отказались информацию источника.

Худяков был задержан 11 июля 2019 года. В его машине нашли запрещенный в России мефедрон. Сам он заявил, что купил это вещество для себя. Дома у него нашли расфасованные наркотики, свидетели показали, что Худяков собирался перепродавать наркотики.

Движение «Трезвые дворы» в Челябинске, основанное Худяковым, занималось патрулированием города: крепкие парни делали предупреждения распивающим спиртное в общественных местах, вынуждая их прекратить это занятие и пропагандируя здоровый образ жизни. Затем внутри движения произошел конфликт, Худяков покинул «Трезвые дворы», основав новые организации — «Мы за спорт» и «Правильная инициатива». В июне 2015 года Худяков и новый лидер «Трезвых дворов» Александр Воложанин устроили драку.