В правительстве Курганской области намечается новая отставка

Евгений Жилин до работы в правительстве возглавлял региональное управление минюста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель управления спецпрограмм правительства Курганской области Евгений Жилин, который почти год проработал с приставкой и. о., написал заявление об увольнении. Об этом URA.RU стало известно от источников из числа приближенных к правительству.

«Точная причина увольнения неизвестна. Официально ходят разговоры, что устал работать в правительственной структуре и намерен сменить сферу деятельности», — пояснил инсайдер.

На рабочий номер руководителя в управлении никто не ответил. Сотового телефона Жилина в распоряжении редакции нет. В департаменте информационной и внутренней политики попросили отправить редакционный запрос, который был направлен.

Ранее, со ссылкой на инсайдеров URA.RU сообщало, что коллеги обратили внимание, что часть руководителей в правительстве более года работают с приставкой врио. Жилин временно исполняет обязанности начальника управления специальных программ в областном правительстве с осени 2019 года. Ранее он возглавлял региональное управление Министерства юстиции России в Курганской области.