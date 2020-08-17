17 августа 2020

В правительстве Курганской области намечается новая отставка

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция Единой России. Курган, жилин евгений
Евгений Жилин до работы в правительстве возглавлял региональное управление минюста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель управления спецпрограмм правительства Курганской области Евгений Жилин, который почти год проработал с приставкой и. о., написал заявление об увольнении. Об этом URA.RU стало известно от источников из числа приближенных к правительству.

«Точная причина увольнения неизвестна. Официально ходят разговоры, что устал работать в правительственной структуре и намерен сменить сферу деятельности», — пояснил инсайдер.

На рабочий номер руководителя в управлении никто не ответил. Сотового телефона Жилина в распоряжении редакции нет. В департаменте информационной и внутренней политики попросили отправить редакционный запрос, который был направлен.

Ранее, со ссылкой на инсайдеров URA.RU сообщало, что коллеги обратили внимание, что часть руководителей в правительстве более года работают с приставкой врио. Жилин временно исполняет обязанности начальника управления специальных программ в областном правительстве с осени 2019 года. Ранее он возглавлял региональное управление Министерства юстиции России в Курганской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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