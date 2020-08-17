Водонаева рассказала о криминале и насилии в Тюмени

Алена Водонаева призналась, что несмотря ни на что любит родной город Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Известная телеведущая Алена Водонаева в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказала об убийствах, криминале и изнасиловании в Тюмени, в которой она провела детские и юношеские годы. И призналась, что несмотря на это, от родного города у нее остались самые приятные впечатления. Интервью опубликовано на официальном канале Дмитрия Гордона.

«Когда случилась перестройка, Тюмень окрасилась серыми цветами. Преступность и бандитизм были на таком уровне, что выйти из подъезда и узнать, что в соседнем подъезде кто-то умер от рук преступников и нескольких ножевых ранений, стало нормальным», — поделилась она впечатлениями в интервью. По ее словам, до этого момента Тюмень была спокойным городом, в котором ее в маленьком возрасте родители не боялись отправлять с бидоном за квасом одну на улицу.

Водонаева отметила, что благодаря постперестроечным изменениям в Тюмени ее характер закалился в подростковом возрасте. Во время интервью она вспомнила об изнасиловании в 14 лет, которое произошло в Тюмени. «Это ненормально — испытывать влечение к детям. Все равно как бы я не выглядела, по мне было видно, что я ребенок», — отметила она. Ранее Водонаева рассказала об изнасиловании, которое она пережила в детстве.

Телеведущая поделилась воспоминаниями о начале своей карьеры на тюменском телевидении в качестве криминального журналиста и отметила, что тогда довольно хладнокровно могла общаться с убийцами и преступниками. Водонаева отметила, что ей было интересно узнать мотивы этих людей.

Ранее URA.RU сообщало, что Алена Водонаева рассказала о домогательствах вице-президента Академии Российского телевидения Александра Митрошенкова.