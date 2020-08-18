Источник: челябинский губернатор ослабит карантин

Алексей Текслер объявит об ослаблении карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинская область перейдет ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Губернатор Алексей Текслер объявит об этом в самое ближайшее время, сообщил URA.RU источник в резиденции главы.

«Это произойдет 19 или 20 августа. Текслер подпишет распоряжение о снятии ряда ограничений, — рассказал источник. — В первую очередь это касается работы школ, средних учебных заведений и вузов, которые все еще остаются на карантине и закрыты с 25 марта. Будет снято еще несколько запретов и область полностью перейдет на второй этап снятия ограничений».

Инсайдер отметил, что документ подпишут в преддверии областного совещания с работниками образования, которое состоится 20 августа. 19 августа, на совещании с главами городов и районов, Текслер расскажет, как будут сниматься ограничения. В пресс-службе губернатора от комментариев, когда именно регион перейдет на новый этап ослабления карантина, воздерживаются.

О подготовке к переходу на второй этап снятия ограничений Текслер объявил 13 августа на заседании регионального оперштаба по борьбе с инфекцией. Число новых заболеваний на сегодня почти в 2,5 раза ниже, чем в период пиковых значений и ежедневно снижается. Действие режима повышенной готовности, объявленного в начале пандемии, истекает 23 августа.