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Текслер расскажет челябинским учителям, как работать в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер сдал пробный ЕГЭ по истории. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер проведет совещание с педагогами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проведет 20 августа традиционный августовский педсовет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. На совещании будет обсуждаться работа школ и учебных заведений в новом учебном году, с учетом требований нераспространения COVID-19. В пресс-службе Текслера рассказали о других планах губернатора на неделю.

«18 августа губернатор проведет инспекционную проверку одного из городов региона, — сообщили в пресс-службе. — 19 августа проведет совещание с главами муниципалитетов. 20 августа состоится совещание с работниками образовательных учреждений». Совещание с главами пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

Августовский педсовет также частично пройдет в режиме ВКС. Ранее губернатор заявил, что все школы в области с 1 сентября, закрытые на карантин с 25 марта, начнут работать в обычном режиме. Торжественные линейки пройдут без гостей и родителей. Исключение сделано для родителей первоклассников. Все взрослые будут обязаны надеть на линейки медицинские маски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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