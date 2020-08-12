Челябинская область готовится к ослаблению карантина

Алексей Текслер готовится к снятию ограничений в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинская область готовится к переходу на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом было объявлено 13 августа на заседании оперативного штаба региона, которое провел губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Текслера.

«Ситуация по распространению коронавируса в регионе улучшается, достигнуты и удерживаются показатели первого этапа снятия ограничений, регион вплотную подошел к показателям второго этапа», — заявила на заседании штаба первый вице-губернатор Ирина Гехт. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,69%, наличие свободного коечного фонда — 52,06%, охват тестирования на 100 тысяч населения — 110 тестов.

Число новых заболеваний на сегодняшний день, почти в 2,5 раза ниже, чем в период пиковых значений. «При сохранении этой динамики возможен переход на второй этап снятия ограничений», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора. На втором этапе возобновляется деятельность образовательных учреждений, в том числе школ и вузов. О том, что учебный год в регионе начнется в обычном режиме, власти уже заявили.

«Мы последовательно возвращаемся к привычному образу жизни, но все решения будем принимать, как и прежде, только взвешенно, опираясь на рекомендации специалистов, не допуская поспешности, чреватой повторным ростом числа заболевших», — заявил на заседании штаба Текслер, отметив, что расслабляться рано.