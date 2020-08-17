17 августа 2020
16 августа 2020

В мэрии Перми прошли кадровые перестановки

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Пермь, самойлов дмитрий
Дмитрий Самойлов сменил руководителей трех департаментов Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Мэр Перми Дмитрий Самойлов назначил новых руководителей в управление жилищных отношений, управление капитального строительства и муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Содержание муниципального имущества». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Новым начальником управления жилищных отношений назначена Наталья Киселева, заместитель гендиректора», — сообщается в официальном telegram-канале администрации. До этого она занимала должность замгендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае.

Капитальным строительством в городе займется Ирина Чиркова, которая до этого возглавляла управление жилищных отношений. А замначальника управления капитального строительства Константин Горячих стал руководителем МКУ «Содержание муниципального имущества».

В пресс-службе мэрии отметили, что на новые должности они выдут 20 августа. Ранее Самойлов назначил себе нового заместителя, им стала Лариса Ведерникова. Она также возглавила департамент земельных отношений администрации Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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