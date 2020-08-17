В мэрии Перми прошли кадровые перестановки

Мэр Перми Дмитрий Самойлов назначил новых руководителей в управление жилищных отношений, управление капитального строительства и муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Содержание муниципального имущества». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«Новым начальником управления жилищных отношений назначена Наталья Киселева, заместитель гендиректора», — сообщается в официальном telegram-канале администрации. До этого она занимала должность замгендиректора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае.
Капитальным строительством в городе займется Ирина Чиркова, которая до этого возглавляла управление жилищных отношений. А замначальника управления капитального строительства Константин Горячих стал руководителем МКУ «Содержание муниципального имущества».
В пресс-службе мэрии отметили, что на новые должности они выдут 20 августа. Ранее Самойлов назначил себе нового заместителя, им стала Лариса Ведерникова. Она также возглавила департамент земельных отношений администрации Перми.
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