В вузах России появятся 30 ультрасовременных программ обучения

Российские вузы разрабатывают 30 новых образовательных программ для подготовки специалистов в высокотехнологичных отраслях, необходимых для развития промышленности и экономики. В сентябре информация о новых направлениях обучения уже поступит в Минобрнауки.
«Проект по созданию 30 передовых образовательных программ в университетах по всей стране реализуется Минобрнауки России в рамках нацпроекта „Образование“. <…> Уже в сентябре этого года специалисты внедряющих университетов представят новые образовательные продукты», — цитирует пресс-службу министерства ТАСС.
В 30 новых направлений входит семь программ бакалавриата, 21 — магистратуры и два — специалитета. Программы рассчитаны на подготовку специалистов в следующих сферах: информационная безопасность, фотоника, математика и механика, технологии материалов, нанотехнологии, экономика, машиностроение, техносферная безопасность. Набор абитуриентов откроется в следующем году. Программы разрабатываются под руководством ведущих университетов России, а также компаний «Лукойл», Mail.ru Group, «Магнитогорский металлургический комбинат», «Алмазэргиэнбанк» и других.
Ранее эксперты назвали URA.RU профессии, которые будут востребованы в будущем. Среди них — направления, связанные с разработкой интерфейсов для эффективного взаимодействия между человеком и машиной, технологические профессии: инженер-робототехник, архитектор виртуальной реальности, разработчик беспилотных систем, а также социальные работники, сиделки и представители онлайн-медицины.
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