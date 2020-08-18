Ушедший из курганского правительства чиновник нашел новую работу

Бывший руководитель управления спецпрограмм в курганском правительстве Евгений Жилин сменит сферу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начались разговоры о новом месте работы руководителя управления спецпрограмм правительства Курганской области Евгения Жилина, который покидает свой пост. Сведениями с URA.RU поделился инсайдер, приближенный к правительству.

«Жилин уходит в Курганскую городскую типографию. Есть информация, что его там видят на посту руководителя», — рассказал источник.

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Курганская городская типография» Алексей Устюжанин в разговоре с URA.RU пояснил, что впервые слышит о Жилине. Ему не известно, о возможном приходе нового сотрудника на какую-либо должность в типографию. В системе СБИС указано, что за последние годы у предприятия произошло резкое сокращение прибыли — с 1,8 млн рублей в 2018 году до 382 тысяч рублей в 2019 году.

Получить комментарии Жилина URA.RU не удалось, в распоряжении редакции нет номера его сотового телефона. По открытым данным, владельцем ООО является департамент развития городского хозяйства администрации Кургана.

Обновлено в 12:10: В пресс-службе мэрии URA.RU прокомментировали, что должность директора ООО свободна. Утверждает руководителя совет директоров общества. Никаких кандидатур на этот пост на данный момент не рассматривалось.

Ранее агентство писало, что руководитель управления спецпрограмм правительства Курганской области Евгений Жилин, который почти год проработал с приставкой и. о., написал заявление об увольнении. Сейчас, по данным инсайдеров, он находится в отпуске.