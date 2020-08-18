Кандидаты в заксобрание Челябинской области по Металлургическому округу №11 Алексей Денисенко («Единая Россия») и Дмитрий Григорчик («Справедливая Россия») отзывают иски друг к другу. Они больше не намерены судиться, сообщили URA.RU в штабах обоих.
«Мы забрали свои исковые заявления. Посчитали, что суды бесперспективны. Не хочется тратить на это время. Избиратель сделает свой выбор на избирательном участке» — сказал Григорчик.
В штабе Денисенко дали аналогичный комментарий. «Сегодня в ответ мы собираемся отозвать свой иск к Григорчику. Считаем, что нужно сосредоточить силы на работе с людьми, на решении их проблем», — подчеркнул собеседник.
Денисенко подал на Григорчика заявление о защите чести и достоинства после размещения во «ВКонтакте» в группе «Парковый Челябинск», который ведет справедливоросс, нелицеприятного поста против единоросса и оскорбительных комментариев. В обратную сторону был направлен иск о подкупе избирателей — в окружении Денисенко заявляли, что потратят сумму компенсации на строительство парка в Металлургическом округе. Ранее Григорчик пытался снять своего оппонента с выборов по суду, подав другое заявление о подкупе избирателей.
Вместе с Григорчиком и Денисенко в Металлургическом округе №11 баллотируются Станислав Тожин (КПРФ) и Артем Фомин (ЛДПР). Выборы в ЗСО пройдут с 11 по 13 сентября. Предстоит выбрать 60 депутатов, из них половину по партийным спискам.
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