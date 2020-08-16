Челябинского единоросса хотят снять с выборов за иск в 94 млн

Дмитрий Григорчик предпринял новую попытку снять с выборов соперника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидат в депутаты заксобрания Челябинской области от «Справедливой России» Дмитрий Григорчик требует снять с выборов своего соперника по Металлургическому округу от «Единой России» Алексея Денисенко. Иск рассмотрят в облсуде 18 августа, передает корреспондент URA.RU. Поводом для иска стало требование Денисенко взыскать с Григорчика 94 млн рублей.

«Суд разберется и вынесет решение. Мы усматриваем в действиях Денисенко нарушения, в том числе в незаконной агитации и подкупе», — заявил URA.RU Григорчик. От прочих комментариев кандидат воздержался.

По данным URA.RU, незаконную агитацию Григорчик усмотрел в сообщении, которое появилось в аккаунте Денисенко, где единоросс рассказывает, что подал в суд на эсера иск о защите чести и достоинства на сумму в 94 млн рублей. По словам Денисенко, если ему удастся взыскать деньги, он потратит их на нужды жителей. Именно в этом обещании Григорчик увидел подкуп.

«Это параллельная история. Иск о защите чести и достоинства рассмотрят после выборов. Будет ли взыскана какая-то сумма и какой ее размер — неизвестно. Денисенко не обещал потратить на избирателей 94 млн рублей, если за него проголосуют. Предвыборных призывов и агитации не было», — сообщил URA.RU представитель штаба Денисенко. Ранее Григорчик уже пытался снять Денисенко с выборов, но это ему не удалось.

Выборы в челябинское ЗСО пройдут с 11 по 13 сентября. В Металлургическом округе вместе с Григорчиком и Денисенко баллотируются Станислав Тожин (КПРФ) и Артем Фомин (ЛДПР).