Челябинский кандидат отбился от обвинений в подкупе

Челябинский областной суд 30 июля не стал снимать с выборов в законодательное собрание региона кандидата от «Единой России» Алексея Денисенко, баллотирующегося по Металлургическому округу. Об этом URA.RU сообщили участники процесса. С иском о снятии Денисенко в суд обратился его соперник по округу, кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Григорчик, обвинивший конкурента в подкупе избирателей.
«Считаю сегодняшнее постановление суда несправедливым, — заявил URA.RU Григорчик. — Ответчик заявил, что не имеет отношения к акции, где участникам раздавались настольные игры. У нас были фото и видео, которые доказывают, что акция была организована „ЕР“, но суд это во внимание не принял. Пока мы не решили, будем ли обжаловать сегодняшнее постановление суда».
В штабе Денисенко спокойно отнеслись к решению суда. «Решение для нас ожидаемо. Нарушений мы не допускаем, работаем строго в рамках законодательства. Иск расцениваем, как попытку отвлечь внимание. Ничего большего за ним не стоит», — заверил URA.RU представитель штаба.
Помимо Григорчика и Денисенко, в одномандатном Металлургическом округе №11 баллотируются Станисав Тожин (КПРФ) и Артем Фомин (ЛДПР). Выборы в ЗСО пройдут с 11 по 13 сентября. Предстоит выбрать 60 депутатов, из них половину по партийным спискам.
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