Челябинский единоросс требует 94 млн с соперника на выборах

Кандидаты в заксобрание Челябинской области судятся за 94 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидат в заксобрание Челябинской области от «Единой России» Алексей Денисенко хочет отсудить 94 млн рублей у соперника по выборам от «Справедливой России» Дмитрия Григорчика. Представитель партии власти считает, что его оппонент, являясь администратором группы «Парковый Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», допустил оскорбительные высказывания в одном и постов и комментариях под ним, сообщили URA.RU в окружении истца.

«Григорчик разместил оскорбительный пост в своей группе „Парковый Челябинск“ в соцсети „ВКонтакте“. Как администратор группы, он пропустил комментарии с прямыми оскорблениями Денисенко. Сумма компенсации в 94 млн рублей выбрана не случайно. Ровно столько денег нужно на обустройство парка в микрорайоне Парковый. Вся сумма, которую удастся отсудить, будет направлена именно на эту цель», — объяснил собеседник.

Григорчик заявил, что не в курсе иска. «Я еще не слышал, что кто-то на меня подал в суд», — сказал он.

Сам Григорчик ранее подавал в суд на Денисенко, обвиняя его в подкупе избирателей. Однако разбирательство проиграл. Единоросс стал одной из жертв «черной» пиар-компании, когда на его листовках неизвестные приклеили матерные стикеры.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. В Металлургическом округе вместе с Григорчиком и Денисенко баллотируются Станислав Тожин (КПРФ) и Артем Фомин (ЛДПР).