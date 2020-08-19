Оппозиция Беларуси готова к переговорам с Россией

Белорусские оппозиционеры уже пытались связаться с российскими чиновниками Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусская оппозиция заявила о готовности к диалогу с Россией. Оппозиционеры уже даже пытались связаться с российскими чиновниками через электронную почту, рассказала одна из лидеров протестного движения, Мария Колесникова.

«Мы им [российским властям] отправляли свое видение ситуации, которая сейчас происходит, и наше к этому отношение. Мы получили ответ, что наш e-mail действительно дошел до адресата, но мы пока не получили никакой реакции», — говорит Колесникова в интервью РБК. Она уточнила, что адресатом письма был посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Кроме того, Колесникова заявила, что будет хорошо, если российская сторона поможет народу Беларуси установить диалог с властями. Однако сейчас оппозиционеры и сами уверены в своей силе, уточнила лидер протестного движения.

Также белорусские оппозиционеры отправляли сообщения и в Евросоюз. Колесникова уверена, что заявления Европы по ситуации в Беларуси и есть ответ на их письма.

18 августа стало известно, как изменятся отношения Беларуси и России в случае прихода к власти оппозиционеров. Политика нынешнего президента Александра Лукашенко относительно России неэффективна, считает Колесникова.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после победы действующего главы государства Александра Лукашенко, который набрал 80% голосов. Его главная конкурентка Светлана Тихановская набрала только 10% голосов. Оппозиционно настроенные граждане в знак протеста вышли на улицы, а рабочие заводов начали устраивать забастовки. Протесты продолжаются до сих пор.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.