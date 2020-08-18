18 августа 2020
17 августа 2020

Выборы депутатов в заксобрание ЯНАО начнутся в конце августа

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, олени, ямал
Труднодоступные и отдаленные территории ЯНАО готовы к досрочному голосованию Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

В труднодоступных и отдаленных районах Ямала досрочное голосование начнется уже на следующей неделе. Информация об этом была озвучена на состоявшемся 18 августа заседании избирательной комиссии ЯНАО.

«Принята к сведению информация о готовности к проведению досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщили представители окружного избиркома. Досрочное голосование пройдет на территории всех семи районов округа, а также в поселке Пельвож, являющимся отдаленным районом Салехарда.

Поскольку по закону досрочное голосование может начаться не ранее 20 дней до основного дня голосования 13 сентября, собирать голоса избирателей в ЯНАО могут начать уже на следующей неделе. Ранее окружной избирком сообщил, что отпечатанные избирательные бюллетени по единому и одномандатным избирательным округам были направлены в территориальные избирательные комиссии.

Основное голосование по выборам депутатов законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва пройдет с 11 по 13 сентября. Всего на выборы в регпарламент зарегистрировались 302 кандидата, из них 50 — по одномандатным округам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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