Выборы депутатов в заксобрание ЯНАО начнутся в конце августа

В труднодоступных и отдаленных районах Ямала досрочное голосование начнется уже на следующей неделе. Информация об этом была озвучена на состоявшемся 18 августа заседании избирательной комиссии ЯНАО.
«Принята к сведению информация о готовности к проведению досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщили представители окружного избиркома. Досрочное голосование пройдет на территории всех семи районов округа, а также в поселке Пельвож, являющимся отдаленным районом Салехарда.
Поскольку по закону досрочное голосование может начаться не ранее 20 дней до основного дня голосования 13 сентября, собирать голоса избирателей в ЯНАО могут начать уже на следующей неделе. Ранее окружной избирком сообщил, что отпечатанные избирательные бюллетени по единому и одномандатным избирательным округам были направлены в территориальные избирательные комиссии.
Основное голосование по выборам депутатов законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва пройдет с 11 по 13 сентября. Всего на выборы в регпарламент зарегистрировались 302 кандидата, из них 50 — по одномандатным округам.
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