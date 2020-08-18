Осужденный за ДТП экс-глава Тюмени остался миллионером

Дмитрий Еремеев сумел открыть собственный прибыльный бизнес Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Получивший условный срок за смертельное ДТП экс-глава Тюмени Дмитрий Еремеев заработал за 2019 году 8.3 млн рублей. Данные приведены в декларации его супруги, замгубернатора Тюменской области Елены Еремеевой, опубликованной на сайте регионального правительства. Доходы всей семьи составили 15,5 млн рублей.

«Общая сумма дохода [Елены Еремеевой] за 2019 год составила 7,165 млн рублей», — указано в декларации. За последний год заработок замгубернатора (без учета реализации недвижимости в 2018 году) вырос на 942,5 тыс. В собственности у нее квартира площадью 157,1 кв. м.

Ее супруг, бывший мэр Тюмени и председатель гордумы Дмитрий Еремеев, сумел заработать в 2019 году 8 млн рублей (на 6 млн больше, чем в 2018 году). Также он владеет жилым домом, земельным участком и квартирой. Свой автомобиль Toyota Land Cruiser он продал.

Сейчас, согласно данным СБИС, Еремеев владеет 45 процентами компании «Запсибмодуль» в поселке Боровский. Его партнером является единоросс и бывший директор «Тюменьстальмоста», председатель общественной организации «Украинцы Тюменской области» Станислав Кушнаренко. Десятой частью уставного капитала владеет Виталий Колясников.

Компания «Запсибмодуль» занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Предприятие было создано в сентябре 2019 года. Несмотря на это, за 2019 год его выручка составила 40,8 млн рублей, а чистая прибыль — 1,5 млн рублей. Никаких госконтрактов фирма напрямую не получала.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Еремеев после общественного скандала получил три года условно за ДТП, в котором погибли два человека.