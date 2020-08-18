В ХМАО кавказцы устроили стрельбу на трассе из-за свадьбы

Разбираться в произошедшем теперь предстоит полиции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО на трассе Советский-Югорск свадебный кортеж, в котором находились уроженцы Кавказа, блокировал движение для проезда других автомобиля. А один из его участников стрелял в воздух из пистолета. Видео с инцидентом попало в социальные сети.

На записи видно, что в кортеже едут семь автомобилей. Среди них белый внедорожник, на котором на все заднее стекло прикреплен флаг Азербайджана. Машины с включенными аварийками едут по обеим полосам движения. Так что остальным автомобилистам приходится обгонять их по обочине. На видео также попадает момент, когда пассажир Lexus, который также едет в составе кортежа, достает оружие и стреляет из открытого окна в воздух.

Журналисту агентства удалось поговорить с одним из очевидцев, который ехал в этом время рядом с кортежем. «Водители создавали опасные ситуации и мешали движению», — сообщил собеседник. В пресс-службе УМВД ХМАО URA.RU сообщили, что полицией Советского района по данному факту проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что похожие инциденты уже происходили в ХМАО. Каждый раз они вызывали общественный резонанс и вмешательство полиции в происходящее.