Политолог: России выгодно поражение Трампа на выборах в США

Станислав Бышок сравнил Байдена с Бараком Обамой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Для россиян будет лучше, если кандидат в президенты США Джозеф Байден, известный, как куратор украинского направления в американской политике, победит на выборах. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился исполнительный директор Международной мониторинговой ассоциации CIS-EMO, политолог Станислав Бышок.

«Наверное, было бы комфортнее иметь президента, который высказывается жестко антироссийски, так как это бы соответствовало общей политической линии страны. А получается, что есть хороший Трамп и плохие бояре. Нам с Трампом сложно, потому, что мы считаем, что он может что-то сделать в нормализации наших отношений, а он не может», — сказал Бышок. Он считает, что Байдена можно назвать «белым Обамой». В сравнении с действующим президентом США Дональдом Трампом, он менее жесткий и «интернационалистичный».

Политолог полагает, что в случае своего избрания, Байден может отменить ограничения, введенные при нынешнем главе государства, в отношении Евросоюза. Также могут улучшиться отношения с Китаем. «У РФ там нет друзей. Что Трамп, что Байден для России примерно равнозначны. Тут скорее вопрос эстетический, кто более симпатичен, чьи речи и твитты больше нравятся», — отметил Бышок.

Политолог предположил, что Байден, в случае своего избрания, сможет пойти только на один срок или вовсе его не сможет досидеть. При таком варианте его место займет вице-президент Камала Харрис. Официально кандидатом в президенты США от демократов и соперником действующего главы государства Байден стал после официального съезда партии, пишет « Царьград ». В РФ новый кандидат известен критикой Кремля и желанием ужесточить санкции против Москвы.

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