Свердловчанам рекомендовали отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Свердловской области предупредили о сильных дождях, которые придут в регион 20 августа. Рекомендации о соблюдении необходимых мер от областного управления МЧС были разосланы с помощью SMS-сообщений.

«По данным синоптиков, 20 августа местами на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в сообщении.

Свердловчанам рекомендовали отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Жителям частных домов посоветовали подготовить ливневые канализации к отводу дождевого стока, автолюбителей — попросили не преодолевать подтопленные участки.