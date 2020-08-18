18 августа 2020

Свердловчан просят не ездить в лес. Регион заливает дождем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города перед международной промышленной выставкой
Свердловчанам рекомендовали отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Свердловской области предупредили о сильных дождях, которые придут в регион 20 августа. Рекомендации о соблюдении необходимых мер от областного управления МЧС были разосланы с помощью SMS-сообщений.

«По данным синоптиков, 20 августа местами на территории Свердловской области ожидаются сильные дожди. Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в сообщении.

Свердловчанам рекомендовали отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Жителям частных домов посоветовали подготовить ливневые канализации к отводу дождевого стока, автолюбителей — попросили не преодолевать подтопленные участки.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...