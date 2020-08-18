Спикер думы Кургана отчитал депутатов во время доклада главы МВД

Председатель думы сделал замечание депутатам, которые сидели в телефонах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Половина депутатов Курганской городской думы вместо того, чтобы слушать на заседании отчет начальника УМВД России по Кургану Марата Юсупова, переключила внимание на телефоны. Это заметил председатель городской думы Игорь Прозоров, который сделал замечание депутатам.

Председатель думы прервал доклад, чтобы сделать замечание и попросить убрать смартфоны. «Он [Юсупов] вам рассказывает или кому?» — поинтересовался Прозоров у депутатов. Заседание думы прошло 19 августа.

«Идет доклад начальника УМВД города. Я смотрю, что половина думы сидит в телефонах. Естественно, это неприемлемо», — объяснил URA.RU Прозоров. Он добавил, что раньше не наблюдал, чтобы депутаты так активно пользовались гаджетами во время серьезных докладов и обсуждаемых вопросов.

Отчет полиции Кургана за первое полугодие 2020 года был зачитан в начале заседания. Начальник УМВД Кургана рассказал о снижении преступности и количества ДТП в городе.