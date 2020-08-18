В деле задержанного ФСБ курганского силовика — новые подробности

В деле экс-сотрудника ГИБДД могут появиться новые эпизоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане заговорили о вероятном увеличении суммы взяток, фигурирующих в деле экс-начальника отделения технадзора городского отдела ГИБДД Андрея Сергеева, задержанного сотрудниками ФСБ. Новую информацию URA.RU рассказали инсайдеры, приближенные к силовикам.

В начале августа суд продлил Сергееву арест. У его коллег несколько версий, что еще могло заинтересовать следствие. «Помимо помощи в оформлении газового оборудования, Сергеев специализировался на легализации автомобилей „Газель“, незаконно оборудованных японскими двигателями с коробкой-автоматом», — пояснил инсайдер.

Источник рассказал, что вознаграждение инспекторов доходило до 50 тыс. рублей за подпись. Услугами пользовались жители соседних регионов, где изменения узаконить не получалось. Автомобили в курганский отдел ГИБДД якобы не предоставляли. Сейчас коллеги Сергеева опасаются проверки, в ходе которой могут появиться новые факты и вопросы, в том числе к действующим сотрудникам.

В пресс-службе СУ СК по Курганской области URA.RU сообщили, что первый отдел по расследованию особо важных дел расследует уголовное дело по ст. «Получение взятки» в отношении Сергеева. Следственными органами во взаимодействии с оперативными сотрудниками ОРЧ СБ УМВД России по Курганской области и регионального УФСБ России продолжается проверка обвиняемого на причастность к совершению иных коррупционных преступлений.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области агентству пояснили, что в феврале 2020 года Сергеев уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Информацией о предстоящих сроках проведения московской проверки УМВД России по Курганской области не располагает.