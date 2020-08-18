Фонд Шипулина обвинил экс-директора в мошенничестве

Детали расследования пока не известны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Против бывшего директора благотворительного фонда Антона Шипулина Виктории Щелковой возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сама Щелкова сообщила в соцсетях.

«Фонд, который я развивала 5 лет, увеличив его финансовые показатели в 100 раз, возглавляемый представителем правящей партии, обвиняет меня в мошенничестве по 159 статье Уголовного кодекса, — написала Виктория на своей странице в Facebook. — Люди, которые получили работу, признание, возможность реализовать себя, развитие, сегодня ненавидят меня так, как будто я забрала жизни их близких».

Из ее поста можно понять, что о предстоящем уголовном преследовании она знала давно. «„У меня было предчувствие, что тебя посадят“, — сказала на днях Наташа Баранова, — пишет Щелкова. — Интуиция у Наташи хорошая. Я слишком долго молчала, проживая последние два года в страхе».

С чем конкретно связано уголовное дело, не сообщается. По данным URA.RU, оно возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ — речь идет об обвинениях в использовании средств благотворительного фонда в личных целях. Дело активно расследуется: идут допросы и очные ставки. Знакомая Щелковой заявила агентству, что Виктория пока не готова комментировать тему.

Получить комментарий свердловского депутата Госдумы и чемпиона мира по биатлону Антона Шипулина не удалось — он не ответил на звонок. Его пресс-секретарь заявил URA.RU, что Шипулин находится в поездке по округу.

Виктория Щелкова — один из неформальных лидеров движения некоммерческих организаций в Свердловской области и России. До 2019 года она руководила благотворительным фондом Антона Шипулина. Была координатором проектов фонда Мити Алешковского «Нужна помощь» в Екатеринбурге. Является организатором ежегодного форума «Фандрайзинг на Урале» и других мероприятий некоммерческого сектора на Урале.

Скриншот: со страницы Виктории Щелковой в Facebook