18 августа 2020

Что разрешили и запретили челябинцам после ослабления карантина. СПИСОК

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим на продуктовом рынке. Челябинск, торговля, продукты, продавец, рынок, соусы, маска медицинская
Масочный режим остался главным и почти единственным «ковидным» ограничением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 августа отменил ряд ограничений, введенных в связи с карантином по коронавирусу. URA.RU обновило для читателей список запретов и разрешений.

РАЗРЕШЕНО:

  • проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе. Условие: соблюдение постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе ношение масок и социальной дистанции. На мероприятиях в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчетной вместимости помещения или сооружения;
  • органам ЗАГС производить государственную регистрацию брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в любом количестве, если соблюдается социальная дистанция. Допустимое число присутствующих определяют в конкретном ЗАГСе;
  • не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности, из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
  • гулять и ходить на улице без медицинской маски;

ЗАПРЕЩЕНО:

  • покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;

РЕКОМЕНДОВАНО:

  • оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимым для COVID-19.

ОТКРЫТЫ:

  • детские игровые комнаты, развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения;
  • с 1 сентября кинотеатры и кинозалы. Оставшееся до этого срока время следует использовать для подготовки к исполнению требований Роспотребнадзора;
  • музеи;
  • образовательные организации;
  • организации, осуществляющие спортивную подготовку;
  • рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние веранды;
  • салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
  • аттракционы в парках;
  • все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);
  • базы отдыха, детские лагеря и санатории;
  • детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);
  • фитнес-центры;
  • библиотеки;
  • экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;
  • госучреждения (по предварительной записи) и почта.

ЗАКРЫТЫ:

  • кинотеатры (до 1 сентября);
  • бассейны.

В Челябинской области, по данным на 19 августа, зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 74 случая). С начала пандемии произошел 13 521 случай заражения, вылечились 9 935 жителей области и умерли 319 южноуроадлцев, у которых диагностирован коронавирус.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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