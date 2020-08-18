Масочный режим остался главным и почти единственным «ковидным» ограничением
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 августа отменил ряд ограничений, введенных в связи с карантином по коронавирусу. URA.RU обновило для читателей список запретов и разрешений.
РАЗРЕШЕНО:
- проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия в помещениях и на открытом воздухе. Условие: соблюдение постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе ношение масок и социальной дистанции. На мероприятиях в среднем смогут присутствовать 30-35% человек от расчетной вместимости помещения или сооружения;
- органам ЗАГС производить государственную регистрацию брака с присутствием лиц, вступающих в брак, а также приглашенных в любом количестве, если соблюдается социальная дистанция. Допустимое число присутствующих определяют в конкретном ЗАГСе;
- не проходить двухнедельный карантин приезжим из других регионов России, в частности, из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга;
- гулять и ходить на улице без медицинской маски;
ЗАПРЕЩЕНО:
- покидать места пребывания и проживания, если есть постановление Роспотребнадзора об обязательном карантине;
РЕКОМЕНДОВАНО:
- оставаться в режиме самоизоляции южноуральцам старше 65 лет, особенно уязвимым для COVID-19.
ОТКРЫТЫ:
- детские игровые комнаты, развлекательные центры и иные аналогичные развлекательные и досуговые заведения;
- с 1 сентября кинотеатры и кинозалы. Оставшееся до этого срока время следует использовать для подготовки к исполнению требований Роспотребнадзора;
- музеи;
- образовательные организации;
- организации, осуществляющие спортивную подготовку;
- рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания, включая летние веранды;
- салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;
- аттракционы в парках;
- все торговые центры, продовольственные магазины, разрешена розничная торговля (с соблюдением мер санитарной безопасности);
- базы отдыха, детские лагеря и санатории;
- детские сады (родителям нужно представить справку, что ребенок не контактировал с больными COVID);
- фитнес-центры;
- библиотеки;
- экспозиции в зоопарках на открытом воздухе;
- госучреждения (по предварительной записи) и почта.
ЗАКРЫТЫ:
- кинотеатры (до 1 сентября);
- бассейны.
В Челябинской области, по данным на 19 августа, зафиксировано 73 новых случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 74 случая). С начала пандемии произошел 13 521 случай заражения, вылечились 9 935 жителей области и умерли 319 южноуроадлцев, у которых диагностирован коронавирус.
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