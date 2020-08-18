Супруги погибли с разницей в три дня (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительница Челябинской области умерла в очереди в больнице, куда муж привез ее на компьютерную томографию после недели безрезультатного лечения. Спустя три дня в реанимации от коронавируса скончался и глава семьи, рассказал URA.RU их сын. Сейчас в опустевшем доме ждет решения своей судьбы несовершеннолетняя девочка с положительным тестом на COVID.

47-летняя Ольга К. из Карталинского района почувствовала себя плохо 30 июля. Антивирусные препараты, антибиотики и капельницы не помогали, направления на ковидный тест и компьютерную томографию ей не давали. «Папа тоже заболел и чувствовал себя все хуже, но держался — нужно было ухаживать за мамой и младшей сестрой. Вечером 8 августа стало совсем плохо, мама задыхалась и не могла говорить. В больницу ее не брали», — рассказал сын умершей Александр. Утром 9 августа женщину пообещали отвезти на скорой на КТ, но машину не прислали.

«Папа, хотя ему было очень плохо, сам повез ее и лечащего врача в варненскую больницу. Не слушая мольбы о помощи, их поставили в очередь. Прямо в ней мама упала и умерла. Тут же решили обследовать отца. КТ показала 85% и 90% поражения легких. Через три дня он умер в коме в реанимации в Магнитогорске», — описал ситуацию Александр.

Его младшей сестре, жившей с родителями, по телефону сообщили о предварительно положительном тесте на COVID. Под присмотром старшей сестры она остается в родительском доме в Великопетровке. Сам Александр из самоизоляции, он отправил заявления с требованием разобраться в ситуации в прокуратуру, Роспотребнадзор и минздрав области, а также на имя президента. «Мои родители умерли мучительной смертью, так и не дождавшись помощи», — пишет он.

В минздраве Челябинской регионе пообещали разобраться в ситуации. Комментарий будет предоставлен позднее.