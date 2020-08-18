Запуск международных рейсов из Екатеринбурга откладывается

Международные рейсы из аэропорта «Кольцово» были остановлены в марте после начала пандемии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Запуск международных рейсов из Екатеринбурга с 1 сентября под угрозой срыва. Авиакомпании до сих пор не получили разрешения Росавиации, хотя ожидали, что оно поступит не позднее 15 августа, сообщили URA.RU участники рынка.

«Практика с запуском рейсов [из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону] показала, что Росавиация анонсирует возобновление полетов как минимум за две недели. Это необходимо, чтобы турфирмы и авиакомпании успели продать билеты», — рассказывает собеседник.

Учитывая отсутствие анонсов, источник прогнозирует перенос запуска международных рейсов на вторую половину сентября. Ранее «Вестник АТОР» (Ассоциация туроператоров России) сообщал, что авиасообщение со странами СНГ может быть запущено с 1 сенрября. В то же время аэропорты, из которых авиакомпании смогут совершать такие рейсы, названы не были.

В Минтрансе РФ URA.RU не подтвердили информацию, уточнив, что о решении открыть рейсы в Екатеринбурге будет объявлено официально.

Россия прекратила международное сообщение после начала пандемии коронавируса. Все международные рейсы (кроме эвакуационных) были отменены. С 10 августа Россия возобновила международные полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Единственным региональным аэропортом, который получил право отправлять такие рейсы, стал аэропорт Платов Ростова-на-Дону (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»).