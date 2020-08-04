Минтранс готовится открыть международные рейсы из Екатеринбурга

Международные рейсы из Екатеринбурга нет уже 5 месяцев Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово планируется восстановить с 1 сентября, сообщили источники URA.RU в авиационной сфере. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в течение недели — в этом случае о возвращении иностранных рейсов будет объявлено после 15 августа.

«Екатеринбург после пандемии коронавируса не вошел в список городов, откуда можно вылететь за границу, из-за большого количества пациентов, которые выявляются ежедневно, однако ситуация исправляется и есть все основания, чтобы вернуть полеты», — подчеркивает источник агентства. Другой собеседник полагает, что решение разрешить вылеты только из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону носило экономический характер, и аэропорт в Екатеринбург также необходимо включить в этот список.

В Минтрансе РФ URA.RU не подтвердили информацию, уточнив, что о решении открыть рейсы в Екатеринбурге будет объявлено официально. В аэропорту Кольцово не стали комментировать. Глава свердловского минтранса Василий Старков ранее отмечал, что решение о запуске международных рейсов может быть принято только на федеральном уровне.

Россия прекратила международное сообщение после начала пандемии коронавируса. Все международные рейсы (кроме эвакуационных) отменены, в то же время на сайте Кольцово размещен график рейсов на лето—осень. В соответствии с ним в сентябре в Анталию запланировали рейсы авиакомпании Nordwind, AzurAir, Turkish Airlines, OnurAir, Ямал и ряд других; в Бодрум планировал летать AzurAir, в Даламан — Nordwind, в Мадрид, Прагу и Мюнхен — «Уральские авиалинии».