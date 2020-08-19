19 августа 2020

В США назвали причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе

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Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Новые подробности расследования представила газета The New York Times Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти китайского Уханя с самого начала пытались скрыть от руководства Китая масштабы эпидемии коронавируса из-за страха наказания. Такие новые подробности расследования представила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.

«Бывшие и нынешние американские официальные лица сообщили газете, что местные власти в Китае «часто скрывают информацию от Пекина, опасаясь репрессий», — пишет РИА «Новости». Позднее, как отмечает газета, Коммунистическая партия КНР утаила информацию о заболевании от остального мира, в результате чего его вспышка охватила мир.

Ранее сообщалось, что Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами. По данным американских спецслужб, власти Китая в течение января скрывали данные об опасности вируса от представителей Всемирной организации здравоохранения и в то же время снизили экспорт товаров медназначения, увеличив их приобретение за рубежом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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