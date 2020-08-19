В США назвали причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе

Власти китайского Уханя с самого начала пытались скрыть от руководства Китая масштабы эпидемии коронавируса из-за страха наказания. Такие новые подробности расследования представила газета The New York Times со ссылкой на спецслужбы США.
«Бывшие и нынешние американские официальные лица сообщили газете, что местные власти в Китае «часто скрывают информацию от Пекина, опасаясь репрессий», — пишет РИА «Новости». Позднее, как отмечает газета, Коммунистическая партия КНР утаила информацию о заболевании от остального мира, в результате чего его вспышка охватила мир.
Ранее сообщалось, что Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами. По данным американских спецслужб, власти Китая в течение января скрывали данные об опасности вируса от представителей Всемирной организации здравоохранения и в то же время снизили экспорт товаров медназначения, увеличив их приобретение за рубежом.
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