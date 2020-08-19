19 августа 2020

Трамп считал Украину частью России

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
Политик объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент США Дональд Трамп считал Украину частью России. Об этом в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 рассказал бывший соратник американского лидера Джон Болтон.

Политик вспомнил, как объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны. И это, по словам Болтона, было неоднократно. «Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине», — сказал Болтон.

Между Трампом и Болтоном, как отмечается, был конфликт после отставки последнего. Ранее Болтон в своей книге написал, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Болтон также утверждал, что близкие соратники американского президента за его спиной смеялись над ним.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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