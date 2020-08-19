Президент США Дональд Трамп считал Украину частью России. Об этом в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 рассказал бывший соратник американского лидера Джон Болтон.
Политик вспомнил, как объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны. И это, по словам Болтона, было неоднократно. «Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине», — сказал Болтон.
Между Трампом и Болтоном, как отмечается, был конфликт после отставки последнего. Ранее Болтон в своей книге написал, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Болтон также утверждал, что близкие соратники американского президента за его спиной смеялись над ним.
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