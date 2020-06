Трамп интересовался, является ли Финляндия регионом России

Дональд Трамп не знал, что Финляндия — отдельное государство, утверждает Джон Болтон Фото: Официальный сайт Президента РФ

Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника американского лидера Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.

«Болтон пишет в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir („Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме“), что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России и, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой», — цитирует РИА «Новости» издание.

Между Трампом и Болтоном, как отмечается, был конфликт после отставки последнего. Написанная экс-советником президента книга содержит резкую критику в его адрес. Минюст США требует приостановить публикацию книги, однако, по информации издательства, она будет обнародована 23 июня.

