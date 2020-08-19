19 августа 2020

В РФ приняли окончательное решение о новой справке для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди по справкам на водительские права. Екатеринбург, очередь , проверка здоровья, сдача анализов, диспансерное отделение
Для справки на права не потребуется обязательно сдавать тест на алкоголизм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм и наркоманию. Новое правило медицинского освидетельствования для водителей должны были вступить в силу с 1 января 2021, однако из-за ажиотажа среди автомобилистов его вовсе отменили.

«Обязательное «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» будет отменено. Вместо этого врач—психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», — пишет «Коммерсант». Среди противопоказаний — шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость, психические расстройства, а также «расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ». Согласно обновленному проекту, целью лабораторных исследований является — диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя.

Осенью прошлого года стало известно о новом приказе Минздрава о проверке на алкоголизм и наркотики. Из текста приказа следовало, что у нарколога гражданин будет сдавать кровь и мочу для проверки. Выяснилось, что анализы дорогостоящие и занимают несколько дней, а водительские права обойдутся примерно в 7-8 тысяч рублей с учетом справки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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