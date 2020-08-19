В РФ приняли окончательное решение о новой справке для водителей

Российский Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм и наркоманию. Новое правило медицинского освидетельствования для водителей должны были вступить в силу с 1 января 2021, однако из-за ажиотажа среди автомобилистов его вовсе отменили.
«Обязательное «определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» будет отменено. Вместо этого врач—психиатр-нарколог назначит «лабораторные исследования крови и (или) мочи» при выявлении «симптомов и синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами», — пишет «
Осенью прошлого года стало известно о новом приказе Минздрава о проверке на алкоголизм и наркотики. Из текста приказа следовало, что у нарколога гражданин будет сдавать кровь и мочу для проверки. Выяснилось, что анализы дорогостоящие и занимают несколько дней, а водительские права обойдутся примерно в 7-8 тысяч рублей с учетом справки.
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