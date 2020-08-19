19 августа 2020
18 августа 2020

В ХМАО вновь прокатилась волна обысков у «Свидетелей Иеговы». Силовики возбудили новое дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Организаторами секты признаны два жителя Югорска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против членов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» из ХМАО. На этот раз обыски прошли у сектантов в Югорске и Советском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В качестве подозреваемых привлечены два жителя Югорска. По версии следствия, с осени 2017 года по август 2020 года они руководили центром «Свидетелей Иеговы» в Югорске и Советском. «В течение почти трех лет организацией пропагандировалось преимущество последователей учения „Свидетелей Иеговы“ перед иными лицами, в том числе исповедующими другую религию, негативная оценка лиц, не являющихся последователями данного религиозного учения, и побуждение разрыва с ними родственных и семейных отношений, непризнание органов государственной власти», — говорится в сообщении пресс-службы следственного комитета ХМАО.

Следователями совместно с сотрудниками полиции проведены обыски в девяти квартирах адептов секты. Там изъяты средства связи, экстремистская литература, листовки и другие документы. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, для проведения этой спецоперации в Югорск были командированы следователи из других территорий Югры. Оба организатора сейчас задержаны, решается вопрос об их заключении под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что крупные ячейки «Свидетелей Иеговы» были обнаружены в Урае и Сургуте. Сами сектанты затем заявляли о пытках со стороны силовиков во время обысков и допросов. Однако официального подтверждения эти слова пока так и не нашли.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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