В Югре к членам секты «Свидетели Иеговы» вновь нагрянули следователи

В квартирах у «Свидетелей Иеговы» вновь проходят обыски Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте прошли новые обыски у адептов запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом сообщается на сайте российских последователей вероучения.

В материале упоминается, что обыски прошли на квартирах Ильхома Аминжанова и Тимофея Жукова, которые уже являются фигурантами уголовного дела. Следственными действиями руководила представитель Следственного комитета из Пыть-Яха Елена Игонина. «У верующих изъяли электронные устройства. Информация о других возможных обысках уточняется», — говорится в сообщении. Дозвониться до пресс-службы следственного управления СКР по ХМАО журналисту агентства не удалось.

Ранее «URА.RU» уже сообщало о проведении обысков и возбуждении уголовных дел против сектантов, которые состояли в сургутской ячейке. Обвиняемые заявили о применении к ним насилия во время следственных мероприятий. Из-за этого сургутские следователи СКР Владимир Ермолаев и Степан Ткач даже попали под санкции США. Однако официально факты избиения и издевательства со стороны силовиков так и не были доказаны.