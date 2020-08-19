19 августа 2020
18 августа 2020

В Пермском крае снимают почти все карантинные ограничения. Открывают бани и театры

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт в поддержку референдума в Крыму прошел на площади перед оперным театром. Пермь, флаг перми
В Перми разрешили органам госвласти проводить массовые мероприятия, а пермякам — одиночные пикеты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае снимаются ограничения на работу практически всех организаций, сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Большая часть послаблений начнет действовать уже с 20 августа, а для учреждений культуры — с 1 сентября.

«Разрешается работа саун и бань. Разрешается работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ по предоставлению еды на вынос. Возобновляется работа читальных залов и библиотек», — рассказала зам. руководителя администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян. Также с 1 сентября возобновляется работа театров и кинотеатров при условии наполнения залов только на 50% и нахождения зрителей в медицинских масках.

Новым проектом указа, который врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин планирует подписать 20 августа, предусмотрено возобновление работы практически всех организаций. Исключения будут прописаны в документе. В частности, органам госвласти разрешат проводить массовые мероприятия на открытом воздухе с численностью участников до 400 человек, а в зданиях — не более 200 человек.

На спортивных мероприятиях теперь могут присутствовать зрители, но зал должен наполняться не более, чем на 20%. Режим самоизоляции продлен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Они должны соблюдать ограничения до 6 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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