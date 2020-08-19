Более 8,5 тысяч курганцев пытаются найти работу через центр занятости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Почти восемь тысяч жителей Кургана оказались безработными по состоянию на 1 августа. Это в 4,5 раза больше, чем год назад. Такие данные содержатся в докладе о ситуации на рынке труда, опубликованном на официальном сайте муниципалитета.

«На 1 августа 2020 года численность безработных граждан составила 7945 человек, что на 369% больше, чем на 1 августа 2019 года (1694 человека)», — говорится в отчете. На учете в городской службе занятости по состоянию на 1 августа состояло 8587 граждан, ищущих работу.

Почти у половины из состоящих на учете курганцев (42,3%) есть несовершеннолетние дети. «С начала года ГКУ ЦЗН города Кургана трудоустроено 1528 человек, что составляет 15,7% от обратившихся граждан», — отмечается в докладе. Годом ранее за этот же период удалось трудоустроить 2290 человек, хотя безработных было значительно меньше.

Судя по графику, представленному в докладе, резкий рост числа безработных в Кургане начался в апреле, когда в регионе начали действовать ограничения, вызванные ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. С каждым месяцем численность курганцев, оставшихся без работы, продолжает увеличиваться. При этом до марта включительно безработица была ниже, чем в 2019 году.

Ранее начальник регионального управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов подтверждал URA.RU, что увеличение числа безработных в Курганской области связано с введением ограничительных мер. Также он считает, что еще одной причиной стало увеличение размера пособия по безработице.

Резкий рост безработица начался в апреле 2020 года и продолжается до сих пор Скрин: kurgan-city.ru