04 августа 2020
03 августа 2020

Курганские власти объяснили рост безработицы в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярмарка вакансий для граждан предпенсионного возраста в центре занятости населения. Курган, поиск работы, герб россии, служба занятости
За месяц количество безработных в регионе выросло на 3800 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Увеличение числа безработных в Курганской области связано с введением ограничительных мер и увеличением размера пособия по безработице. Об этом URA.RU рассказал начальник областного Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

«Численность зарегистрированных безработных увеличилась в связи с введением ограничительных мер и увеличением размера пособия по безработице», — объяснил Ксенофонтов. Так он прокомментировал рост безработицы который наблюдается в регионе с мая.

По данным ведомства, 30 июля численность безработных в области составила 19900 человек. С 1 июля их количество выросло на 3800 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 5,5%. В начале июля он равнялся 4,4%. При этом, в ведомстве отметили, что данный показатель не превышает уровень безработицы по методологии Международной организации труда (8,1% за март — май).

Из-за угрозы распространения коронавируса в апреле областные власти приостановили деятельность многих организаций, после чего безработных стало больше. В апреле, по официальным данным, безработных в регионе было 6114 человек, а в мае уже 8879.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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