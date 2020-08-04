Курганские власти объяснили рост безработицы в регионе

Увеличение числа безработных в Курганской области связано с введением ограничительных мер и увеличением размера пособия по безработице. Об этом URA.RU рассказал начальник областного Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.
«Численность зарегистрированных безработных увеличилась в связи с введением ограничительных мер и увеличением размера пособия по безработице», — объяснил Ксенофонтов. Так он прокомментировал рост безработицы который наблюдается в регионе с мая.
По данным ведомства, 30 июля численность безработных в области составила 19900 человек. С 1 июля их количество выросло на 3800 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 5,5%. В начале июля он равнялся 4,4%. При этом, в ведомстве отметили, что данный показатель не превышает уровень безработицы по методологии Международной организации труда (8,1% за март — май).
Из-за угрозы распространения коронавируса в апреле областные власти приостановили деятельность многих организаций, после чего безработных стало больше. В апреле, по официальным данным, безработных в регионе было 6114 человек, а в мае уже 8879.
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