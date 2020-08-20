Сотрудники ФСБ России помешали Службе безопасности Украины похитить одного из лидеров ополчения Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецслужбы.
«Федеральная служба безопасности пресекла попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса украинскими спецслужбами», — передает агентство. СБУ собиралась доставить лидера ополченцев на Украину. На видео сотрудники ФСБ задерживают участников готовившегося похищения.
Похищение координировали украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. На Байдала заводили уголовные дела за организацию терактов в Донецке. Ему приписывается убийство экс-главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Для похищения лидера ополчения Байдала и Мищенко сформировали группы из членов российских преступных группировок. За работу бандиты должны были получить 200 тысяч долларов. Служба безопасности Украины контролировала ход операции, передает
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