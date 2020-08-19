В Свердловской области начнут выпуск вакцины от коронавируса

Вакцину будут выпускать на Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловское предприятие «Медсинтез», которым владеет семья депутата Госдумы Александра Петрова, будет производить вакцину от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявила ректор УрГМУ, глава группы по разработке комплексной региональной программы «Общественное здоровье уральцев» Ольга Ковтун.

«Вы знаете, что в России разработано 8 вакцин, но только одна зарегистрирована официально — это „Гаммоковидвак“, разработанный институтом Гамалеи на основе аденовируса. Предприятие „Медсинтез“ нам подтвердило, что технически они готовы к этому. Сроки пока назвать не могу», — сказала Ольга Ковтун.

По ее словам, пока неизвестно, попала ли Свердловская область в число регионов, где пройдут испытания вакцины. Но если это произойдет, студенты УрГМУ, начиная с 3 курса (около 600 человек), готовы выступить добровольцами при ее испытаниях.

Ранее говорилось о том, что тотальная вакцинация россиян от коронавируса начнется в октябре. К этому времени испытания вакцины должны быть завершены. Между тем, в Екатеринбурге на базе ЦГКБ 7, по сообщениям СМИ, уже начались испытания китайской вакцины.