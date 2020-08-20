Прилепин: кого еще СБУ попытается похитить из России

Спецслужбы Украины раньше не действовали на территории России: это начало противостояния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Попытка Службы безопасности Украины (СБУ) похитить одного из лидеров ополчения Донбасса в России означает начало бескомпромиссной войны. Следующими украинские спецслужбы могут похитить экс-руководителей Донецкой народной республики Игоря Стрелкова и Александра Бородая. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил ветеран Донбасса, писатель Захар Прилепин.

Сотрудники ФСБ России помешали СБУ похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса. Похищение координировали украинцы Игорь Мищенко и Андрей Байдала. Последнему приписывается убийство экс-главы ДНР Александра Захарченко.

«Из этого можно сделать вывод, что господин [президент Украины Владимир] Зеленский — человек может даже более радикальный, чем [экс-президент Петр] Порошенко. Он способен к чудовищному беспринципному политическому противостоянию. Абсолютно террористическое поведение», — поделился мнением с URA.RU Захар Прилепин. По его словам, спецслужбы Украины хотели «скомпенсировать позор Зеленского» после провала операции по вывозу россиян из ЧВК Вагнера из Минска.

Также Прилепин считает, что СБУ не остановится и может попытаться похитить, например, экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова или первого премьер-министра ДНР Александра Бородая. Последний объяснил действия СБУ готовностью к бескомпромиссной войне до конца. «ФСБ сможет противостоять СБУ, российскому государству есть чем ответить. Да и сами добровольцы не беззащитные овцы. Мы находимся в своей стране. Мы находимся на родине, включая Донбасс», — сказал URA.RU Бородай.

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