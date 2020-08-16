Сын Лукашенко извинился перед задержанными наемниками из России

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Наемников ЧВК Вагнера подозревали в подготовке к беспорядкам в Белоруссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко лично извинился перед задержанными российскими наемниками ЧВК Вагнера до их освобождения. Об этом военному корреспонденту Семену Пегову рассказали источники в белорусских силовых структурах.

«Перед тем, как отправить 32 задержанных россиян на автобусе в Москву генпрокурор Белоруссии вместе с сыном Лукашенко собрали их в актовом зале одной из правительственных резиденций и принесли свои извинения», — написал Пегов в своем telegram-канале. О каком именно сыне президента республики идет речь, не уточняется.

У Александра Лукашенко три сына. Старшему сыну Виктору 44 года, он помощник президента Белоруссии по национальной безопасности и член Совета Безопасности Белоруссии. Дмитрию, среднему сыну, 40 лет. Он занимает пост председателя центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». Младшему сыну Николаю 15 лет. Он регулярно появляется вместе с отцом на официальных мероприятиях, в том числе он был на воскресном митинге в поддержку Лукашенко.

Граждане РФ были задержаны в Минске в конце июля, напоминает «Царьград». Их подозревали в работе на ЧВК Вагнера и подготовке беспорядков. Позднее писатель Захар Прилепин заявил URA.RU, что среди задержанных есть те, с кем он вместе воевал на Донбассе. Задержанных передали российской стороне в середине августа. Позже они заявили, что находились в Минске, направляясь в Сирию и Ливию для охраны нефтяных объектов. Сейчас освобожденные наемники находятся на карантине в Подмосковье.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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