Сын Лукашенко извинился перед задержанными наемниками из России

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко лично извинился перед задержанными российскими наемниками ЧВК Вагнера до их освобождения. Об этом военному корреспонденту Семену Пегову рассказали источники в белорусских силовых структурах.
«Перед тем, как отправить 32 задержанных россиян на автобусе в Москву генпрокурор Белоруссии вместе с сыном Лукашенко собрали их в актовом зале одной из правительственных резиденций и принесли свои извинения», — написал Пегов в своем telegram-канале. О каком именно сыне президента республики идет речь, не уточняется.
У Александра Лукашенко три сына. Старшему сыну Виктору 44 года, он помощник президента Белоруссии по национальной безопасности и член Совета Безопасности Белоруссии. Дмитрию, среднему сыну, 40 лет. Он занимает пост председателя центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб». Младшему сыну Николаю 15 лет. Он регулярно появляется вместе с отцом на официальных мероприятиях, в том числе он был на воскресном митинге в поддержку Лукашенко.
Граждане РФ были задержаны в Минске в конце июля, напоминает «
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