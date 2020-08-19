Отчаявшиеся бизнесмены готовят акции протеста в ХМАО

По их мнению, бизнесменов просто обманули, а кризис в отрасли приведет к банкротству 90% предприятий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Владельцы частных образовательных организаций считают, что действующие для них сейчас ограничения приведут к банкротству сотен предприятий, а работы лишатся тысячи югорчан. Чтобы не допустить этого, они готовы на акции протеста, но пока пробуют договориться с властью. Об этом URA.RU рассказал руководитель федеральной сети языковых школ «BEST» и представитель бизнес-сообщества Максим Александрук.

«Отрасли допобразования разрешили проводить только индивидуальные занятия. В период нашей пиковой сезонности это приведет к банкротству более 90% всех предпринимателей за ближайшие год-два. В чатах уже говорят, что пора выходить на улицу», — рассказал бизнесмен.

По его мнению, когда открывали фитнес-центры и рестораны, представителей частных школ обманули. «Мы обсуждали, что можем работать с соблюдением всех протоколов безопасности, а получили лишь разрешение на индивидуальные занятия. А это снижение выручки на 90%», — объяснил Александрук, обвинив в разрушении бизнеса Роспотребнадзор ХМАО.

В ситуацию попробовал вмешаться директор департамента экономразвития ХМАО Николай Милькис. На встрече с бизнесменами он рассказал о мерах поддержки и вновь озвучил запрет санитарных врачей. Предприниматели назвали это издевательством и попросили сменить представителя региональной власти в переговорах с бизнесменами.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ввели послабления карантина по коронавирусу и разрешили работу фитнес-центров, ресторанов, однако представители общепита заявили, что послабления не спасут отрасль от разорения и пригрозили властям протестами.