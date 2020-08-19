Бизнес отреагировал на уход Лисовского из курганской политики

Уход с выборов лоббиста курганских аграриев Сергей Лисовского ударит по бизнесу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курганские бизнесмены, занимающиеся сельским хозяйством, сожалеют о снятии с выборов в Курганскую облдуму Сергея Лисовского. Предприниматели называют его представителем крестьянства, который продвигал законы в интересах аграриев. Теперь будущая поддержка под вопросом. Об этом сельхозтоваропроизводители и переработчики рассказали URA.RU.

«Это решение об уходе его [Лисовского] с предвыборной гонки было крайне неожиданным. И первое, о чем задумались — что мы можем потерять поддержку бизнеса на федеральном уровне. Льготные тарифы для перевозки зерна — одна из его заслуг. Выделение субсидий тоже», — поделился мнением инсайдер, занимающийся выращиванием зерна.

Другой уточнил, что Лисовский в Москве решал вопросы поддержки аграриев «по-крупному на уровне законодательства». При этом он знает нюансы в работе крестьян, так как сам занимался этим бизнесом. «У него физико-математическое образование к тому же. Он может просчитать все риски. Не всегда ему удавалось в Москве отстоять интересы крестьян, было противостояние. Что ожидать теперь, совершенно неясно», — считает источник.

Депутаты Курганской облдумы припомнили, что Лисовский при отчете перед депутатами всегда был честен. «На его ответы можно было ориентироваться. Если это не выполнимо, он так и говорил», — поделился один из депутатов.

Сегодня стало известно, что Сергей Лисовский, баллотирующийся в депутаты Курганской облдумы по 17-му округу, выходит из кампании. О своем решении он заявил на заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой России».