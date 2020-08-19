Хан внедрился в окружение Гули ради мести Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Хаган Зейналов по кличке Хан Ахмедлинский снял на видео, как он идет вслед за Надиром Салифовым по кличке Гули незадолго перед тем, как его убить. Съемка была сделана за 30 минут до расстрела, передает турецкое издание Qafqazinfo.

На записи видно, как Гули идет по коридору гостиницы, где вскоре его застрелят. Причиной убийства вора в законе называют месть за смерть Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский. Он был убит 18 августа 2016 года по приказу самого Гули. Хан заранее внедрился к нему, попал в ближайшее окружение и исполнил приговор.

Надир Салифов освободился осенью 2017 года после 22 лет колонии и уехал в Турцию. Находясь за решеткой, он сумел дистанционно через своих подручных на свободе, подчинить себе большинство овощных рынков России. Находясь в колонии он стал долларовым миллиардером. Первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области.

Гули претендовал на место вора № 1 на постсоветском пространстве и не признал выборы главного вора России, которые прошли в августе 2018 в Лужниках, когда «боссом всех боссов» единогласно выбран 54-летний Олег Шишканов по кличке Шишкан. Гули тогда заявил: «Король нам не нужен». На место Гули в Свердловской области уже объявлены три претендента.