Названа причина убийства вора в законе Гули

Гули отомстили за убийство Ровшана Ленкоранского Фото: Instagram Надира Салифова

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Убийство 47-летнего вора в законе Надира Салифова по кличке Гули произошло из-за мести. По данным издания «Прайм Крайм» ему томстили за ликвидацию вора в законе Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский.

«Ликвидация Гули стала местью за убийство Ровшана, совершенное в Стамбуле ровно четыре года назад (18 августа 2016 года). Для осуществления своего плана убийца — Хаган Зейналов, он же Хан Бакинский, задолго внедрился в окружение Гули и завоевал его доверие», — пишет издание.

По данным «Прайм Крайм», когда Хан вошел в гостиничный номер в Анталии, кроме Гули, сидевшего спиной к двери, там находилось еще двое: охранник и человек, с которым Гули играл в карты. Повернув голову, Гули боковым зрением увидел вошедшего и продолжил игру. В это время Зейналов открыл по Гули стрельбу, после чего скрылся с места преступления и был задержан сотрудниками полиции на трассе Анталья — Денизли. Как сообщало URA.RU, Гули был ранен четырьмя пулями в голову, и вскоре скончался в больнице.

Гули после освобождения из колонии в 2017 году, где отсидел 22 года, уехал в Турцию. Еще находясь в заключении он взял под контроль большинство овощных рынков России и стал долларовым миллиардером. Первыми присягнули ему и стали платить дань торговцы из Свердловской области, которые ранее подчинялись Ровшану Ленкоранскому. Кроме Урала Гули контролировал рынки Сибири и юга России, три рынка в Москве так же платили ему дань.

Хан втерся в доверие Гули, чтобы отомстить за Ровшана Ленкоранского Фото: «Прайм Крайм»