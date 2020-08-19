Дмитрию Махонину посоветовали ездить по территориям и встречаться с людьми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров обсудил с врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным предстоящие выборы главы региона. Деталями совещания с URA.RU поделились его участники.

«Ситуацию накануне выборов полпред оценил как стабильную. Акцент был на поездки врио по территориям, встречи с людьми» — рассказал один участников совещания. Еще один собеседник URA.RU отметил, что после отказа в регистрации бизнесмена Александра Репина кандидатом в губернаторы Пермского края «нет угроз для непредсказуемых результатов и подогрева протестных настроений». По словам участников совещания, Махонин заявил, что «готов двигаться в предложенном русле». Получить оперативный комментарий в пресс-службе губернатора на момент написания новости не удалось.

Комаров приехал в Пермский край второй раз за месяц. В ходе визита он осмотрел самую длинную улицу России — Восточный обход. Также стороны обсудили проблемы аварийного жилья крае.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. На кресло главы региона претендуют четыре кандидата: самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Справедливой России».