Игорь Комаров (слева) 20 августа встретится с Дмитрием Махониным (справа) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 20 августа будет находиться в Перми. Об этом URA.RU рассказала и. о. пресс-секретаря полпреда Наталия Гагаева.

«Планируется, что Игорь Комаров обсудит с [врио губернатора Пермского края] Дмитрием Махониным тему расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Это то, о чем говорил президент РФ Владимир Путин [во время общения с Махониным 17 августа]», — рассказала URA.RU Гагаева. Она также пояснила, что у Комарова запланированы выездная проверка дорожных объектов. В частности, полпред отправится на Восточный обход и на шоссе Космонавтов.

За последний месяц это будет уже вторая встреча полпреда Комарова и врио Махонина. В конце июля Комаров в ходе своего визита в Пермский край посетил городскую клиническую больницу № 6.